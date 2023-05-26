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Уйгурский студент пропал без вести в Гонконге после того, как написал СМС о том, что его допрашивала полиция

Уйгурский студент пропал без вести в Гонконге после того, как написал СМС о том, что его допрашивала полиция

Киев • УНН

 • 584574 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Уйгурский студент пропал без вести в Гонконге более двух недель назад, отправив сообщение о том, что его допрашивает китайская полиция в городском аэропорту, передает УНН.

Детали

Amnesty International сообщила, что Абудувайли Абудуреман, родившийся в Синьцзяне на западе Китая, приехал в Гонконг из Южной Кореи, чтобы навестить друга 10 мая, но о нём ничего не было слышно с тех пор, как он написал своему другу текстовое сообщение о том, что его допрашивают по прибытии.

«Неизвестная судьба Абудувайли Абудурехмана вызывает глубокую тревогу, учитывая предысторию преступлений против человечности, совершенных против уйгуров китайским правительством в Синьцзяне, и его преследование уйгуров, выехавших за границу», — говорится в сообщении.

Amnesty International заявила, что понимает, что Абудувайли Абудуреман, который семь лет учится в Сеуле, находится в «списке наблюдения» китайского правительства из-за его истории зарубежных поездок, и призвала власти Гонконга раскрыть его местонахождение.

«(Ему) грозит серьезная опасность пыток из-за его этнической принадлежности и религии. В случае задержания ему должен быть предоставлен доступ к адвокату и родственникам, а также защита от любого жестокого обращения», — сообщила Amnesty.

Дополнение

Гонконг — бывшая британская колония, которая вернулась под власть Китая в 1997 году с обещанием сохранить свои свободы и автономию в западном стиле на 50 лет. Но критики говорят, что Пекин усиливает свой контроль над территорией и ограничивает ее свободы.

Организация Объединенных Наций и правозащитные группы обвиняют Китай в заключении миллиона или более уйгуров и членов других преимущественно мусульманских групп в лагерях, где, по словам многих, они подвергались пыткам, сексуальному насилию и принуждению отказаться от своего языка и религии.

Китай отвергает обвинения, основанные на интервью с выжившими, а также на фотографиях и спутниковых снимках региона Синьцзян, где проживает много уйгуров.

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