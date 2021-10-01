Прихильник примусової праці і стерилізації: Китай призначив нового губернатора Уйгурського автономного округу

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Новопризначений губернатор Еркін Туніяз раніше прославився тим, що активно захищав політику Китаю у північно-західному регіоні уйгурів, зокрема, він схвалював використання приміщень, які критики називають центрами утримання під вартою, але за словами Китаю вони призначені для професійного навчання та дерадикалізації, що відволікає жителів регіону від тероризму і екстремізму.

59-річний Туніяз — етнічний уйгур, який вивчав економіку і право, а також займав різні посади у Сіньцзяні. Про його призначення було оголошено пізно ввечері в четвер.

Найвпливовіший чиновник у регіоні — секретар комуністичної партії Чень Цюаньго, якого звинувачують в нагляді за масовими затриманнями і всебічному нагляді за меншинами.

Переслідування і знущання над уйгурами

Центри “навчили і реабілітували людей”, які “зазнали впливу релігійного екстремізму і винні у незначних злочинах, щоб не допустити, щоб вони стали жертвами тероризму та екстремізму”, а також щоб захистити громадян від порушення їх основних прав людини, заявив Туніяз.

Спостерігачі кажуть, що система таборів була розширена за рахунок більш постійних приміщень, в той час як колишні ув’язнені кажуть, що вони піддавалися жорстоким умовам і політичному вихованню, спрямованому на те, щоб відокремити їх від їх традиційної культури і релігії.

В рамках кампанії по асиміляції держава змушувала уйгурів проходити стерилізацію і робити аборти, як показало розслідування Associated Press, а в останні місяці наказала їм пити традиційні китайські ліки для боротьби з коронавірусом.

Багато людей в таборах були засуджені на таємних позасудових процесах і переведені в в’язниці суворого режиму за такі речі, як контакти з людьми за кордоном, народження занадто багато дітей і вивчення ісламу. Люди, які вважаються менш схильними до ризику, наприклад жінки або люди похилого віку, були переведені під домашній арешт або примусові роботи на фабриках.