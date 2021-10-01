Сторонник принудительного труда и стерилизации: Китай назначил нового губернатора Уйгурского автономного округа

Детали

Назначенный губернатор Эркин Тунияз ранее прославился тем, что активно защищал политику Китая в северо-западном регионе уйгуров, в частности, он одобрял использование помещений, которые критики называют центрами содержания под стражей, но по словам Китая они предназначены для профессионального обучения и дерадикализации, что отвлекает жителей региона от терроризма и экстремизма.

59-летний Тунияз — этнический уйгур, который изучал экономику и право, а также занимал различные должности в Синьцзяне. О его назначении было объявлено поздно вечером в четверг.

Самый влиятельный чиновник в регионе — секретарь коммунистической партии Чэнь Цюаньго, которого обвиняют в надзоре за массовыми задержаниями и всестороннем надзоре за меньшинствами.

Преследования и издевательства над уйгурами

Центры “научили и реабилитировали” людей, “подвергшихся воздействию религиозного экстремизма и виноваты в незначительных преступлениях, чтобы не допустить, чтобы они стали жертвами терроризма и экстремизма”, а также чтобы защитить граждан от нарушения их основных прав человека, заявил Тунияз.

Наблюдатели говорят, что система лагерей была расширена за счет более постоянных помещений, в то время как бывшие заключенные говорят, что они подвергались жестоким условиям и политическому воспитанию, направленному на то, чтобы отделить их от их традиционной культуры и религии.

В рамках кампании по ассимиляции государство заставляла уйгуров проходить стерилизацию и делать аборты, как показало расследование Associated Press, а в последние месяцы приказало им пить традиционные китайские лекарства для борьбы с коронавирусом.

Многие люди в лагерях были осуждены на тайных внесудебных процессах и переведены в тюрьмы строгого режима за такие вещи, как контакты с людьми за рубежом, рождение слишком большого количества детей и изучения ислама. Люди, которые считаются менее склонными к риску, например женщины или старики, были переведены под домашний арест или на принудительные работы на фабриках.