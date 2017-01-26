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Утилізатори небезпечних відходів повстали проти міністерства екології

Утилізатори небезпечних відходів повстали проти міністерства екології

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Державне регулювання на ринку переробки небезпечних відходів є неефективним через слабкий контроль Міністерства екології та природних ресурсів. Таку думку під час прес-конференції висловив голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров, передає кореспондент УНН.

“Ринок характеризується відсутністю контролю, відсутністю регуляції, відсутністю відповідальності переробника за незаконну діяльність. Ринку, як такого, не існує. Немає механізмів ціноутворення, немає цивілізованого поводження з небезпечними відходами суб’єктів господарювання”, — сказав він.

К.Косоуров зазначив, що деякі підприємства, зокрема, з комунальної сфери, через складну економічну ситуацію не здають небезпечні відходи на переробку.

“Комунальні підприємства не мають ні можливості, ні бажання, ні коштів на роздільний збір і передачу на утилізацію небезпечних відходів”, — наголосив він.

Окрім того, утилізатори наголошують, що є велика ймовірність того, що Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензії певних підприємств задля чиєїсь вигоди та перерозподілу ринку небезпечних відходів.

“Ми можемо лише думати над тим, що стоїть за мотивами Мінприроди. Їхня діяльність щодо перевірки підприємств утилізаторів говорить або про юридичну неграмотність працівників міністерства, або це говорить про свідоме порушення діючих норм законодавства. І тоді якщо це свідоме порушення, то можливо воно відбувається в чиїхось інтересах. Мінприроди проводить перевірку і позбавляє утилізатора ліцензії. В утилізатора є кілька законних способів для того, щоб відстояти свою думку. Але, наприклад, позов щодо оскарження подається у грудні, а розгляд позова призначено на 5 квітня.

У зв’язку із специфікою ринку всі великі тендера проходять у кінці року. Тобто цікаво, за яким принципом Мінприроди відбирало перші компанії для перевірки. Тому відсіявши небажаних гравців, можна зробити перерозподіл достатньо великих бюджетів, які передбачені у підприємств на утилізацію небезпечних відходів на користь „своїх цікавих“ підприємств. Це все реально можна відстежити на системі „ProZorro“. Подивитися хто втратив ліцензії, хто виграє тендера і по якій ціні”, — сказав виконавчий директор підприємства “СП — ЕКОНІКА” Олександр Булгаков.

Нагадаємо, нещодавно державне підприємство “Укреко-ойл”, що підконтрольне Мінприроди, виграло тендер на утилізацію небезпечних відходів “Південної залізниці”. Не маючи власної матеріально-технічної бази для виконання тендеру, ДП “Укреко-ойл” вказав, що планує утилізувати небезпечні відходи зокрема на базі ТОВ “Микитртуть”, яке знаходиться на непідконтрольній території.

У міністерстві екології та природних ресурсів не змогли прокоментувати дії підконтрольного підприємства, вказавши на те, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.

Однак у “Південній залізниці” на запит УНН відповіли, що тендерні документи ДП “Укреко-ойл” були перевірені і порушень не знайдено. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на саме ДП “Укреко-ойл”.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Т.Тимочко, проаналізувавши ситуацію, назвала цей тендер корупційною схемою і зауважила, що ніхто не збирається утилізовувати ці небезпечні відходи.

Як повідомляв УНН, підприємство ТОВ “Микитртуть”, яке “Укреко — ойл” вказало як субпідрядника, спростувало свою причетність до тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.

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