Утилизаторы опасных отходов восстали против министерства экологии

"Рынок характеризуется отсутствием контроля, отсутствием регуляции, отсутствием ответственности переработчика за незаконную деятельность. Рынка, как такового, не существует. Нет механизмов ценообразования, нет цивилизованного обращения с опасными отходами субъектов хозяйствования", - сказал он.

К.Косоуров отметил, что некоторые предприятия, в частности, коммунальной сферы, из-за сложной экономической ситуации не сдают опасные отходы на переработку.

"Коммунальные предприятия не имеют ни возможности, ни желания, ни средств на раздельный сбор и передачу на утилизацию опасных отходов", - подчеркнул он.

Кроме того, утилизаторы отмечают, что есть большая вероятность того, что Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензии определенных компаний для чьей-то выгоды и перераспределения рынка опасных отходов.

"Мы можем только думать о том, что стоит за мотивамами Минприроды. Их деятельность по проверке предприятий утилизаторов говорит или о юридической неграмотности работников министерства, или это говорит о сознательном нарушении действующих норм законодательства. И тогда если это сознательное нарушение, то возможно оно происходит в чьих интересах. Минприроды проводит проверку и лишает утилизатора лицензии. У утилизатора есть несколько законных способов для того, чтобы отстоять свое мнение. Но, например, иск об обжаловании подается в декабре, а рассмотрение иска назначено на 5 апреля.

В связи со спецификой рынка все крупные тендера проходят в конце года. То есть интересно, по какому принципу Минприроды отбирало первые компании для проверки. Поэтому отсеяв нежелательных игроков, можно сделать перераспределение достаточно больших бюджетов, предусмотренных у предприятий на утилизацию опасных отходов в пользу "своих интересных" предприятий. Это все реально можно отследить на системе "ProZorro". Посмотреть кто потерял лицензии, кто выигрывает тендера и по какой цене", - сказал исполнительный директор предприятия "СП - ЭКОНИКА" Александр Булгаков.

Напомним, недавно государственное предприятие "УКРЕКО-ойл", подконтрольное Минприроды, выиграло тендер на утилизацию опасных отходов "Южной железной дороги". Не имея собственной материально-технической базы для выполнения тендера, ГП "УКРЕКО-ойл" указало, что планирует утилизировать опасные отходы в частности на базе ООО "Микитртуть", которое находится на неподконтрольной территории.

В Министерстве экологии и природных ресурсов не смогли прокомментировать действия подконтрольного предприятия, указав на то, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".

Однако в "Южной железной дороге" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "УКРЕКО-ойл" были проверены и нарушений не найдено. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороги" перевели на само ГП "УКРЕКО-ойл".

Глава Всеукраинской экологической лиги Т.Тимочко, проанализировав ситуацию, назвала этот тендер коррупционной схемой и заметила, что никто не собирается утилизировать эти опасные отходы.

Как сообщал УНН, предприятие ООО "Микитртуть", которое "УКРЕКО-ойл" указало как субподрядчика, опровергло свою причастность к тендеру "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.