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Уряд визначив першочерговими видатки на підготовку до опалювального сезону та заходи цивільного захисту

Уряд визначив першочерговими видатки на підготовку до опалювального сезону та заходи цивільного захисту

Київ • УНН

 • 218029 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв рішення, яким розширив кількість пріоритетних видатків місцевим бюджетам. Серед них до пріоритетних видатків включено видатки на підготовку об’єктів комунальної інфраструктури до опалювального сезону, на заходи з енергозбереження, а також на ремонт та облаштування споруд цивільного захисту. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Цитата

«У середу на урядовому селекторі під головуванням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля обговорили зі всіма регіонами проблемні питання облаштування укриттів у закладах освіти. Також на цьому тижні мав зустрічі з міськими головами 7 областей про виклики у підготовці до опалювального сезону. Отримали звернення від міських голів та ОВА про необхідність оплати казначейства на підготовку до зими та облаштування укриттів. Результат: Уряд дозволив фінансування видатків на підготовку до опалювального сезону та заходи цивільного захисту», — повідомив Чернишов.

Деталі

За його словами, проектом постанови пропонується внести зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590, які дозволять Казначейству та його територіальним органам здійснювати у пріоритетному порядку платежі за видатками місцевих бюджетів, пов’язаними з підготовкою об’єктів до опалювального сезону та заходами з енергозбереження, а також з ремонтом та облаштуванням споруд цивільного захисту.

«Це рішення дозволить підтримати належне проходження опалювального сезону та сприятиме підвищенню цивільного захисту населення. Йдеться про пришвидшення фінансування ремонтів та реконструкцій мереж теплопостачання, про придбання необхідного опалювального обладнання, впровадження заходів з енергозбереження. Це рішення також сприятиме ремонту та облаштуванню укриттів», — зазначив Чернишов.

Доповнення

Шмигаль заявляв, що підготовка до опалювального сезону містить чотири основні аспекти: достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенерувальних підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій.

Шмигаль повідомляв раніше, що ціну на газ для Теплокомуненерго зафіксували до 31 травня 2023 року на рівні 7,40 грн за куб. м.

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