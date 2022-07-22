Правительство определило первоочередные расходы на подготовку к отопительному сезону и меры гражданской защиты

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«В среду на правительственном селекторе под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля обсудили со всеми регионами проблемные вопросы обустройства укрытий в учебных заведениях. Также на этой неделе встречались с городскими головами 7 областей о вызовах в подготовке к отопительному сезону. Получили обращение от городских голов и ОВА о необходимости оплаты казначейства на подготовку к зиме и обустройстве укрытий. Результат: Правительство разрешило финансирование расходов на подготовку к отопительному сезону и меры гражданской защиты», — сообщил Чернышев.

Детали

По его словам, проектом постановления предлагается внести изменения в Порядок выполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, утвержденного постановлением КМУ №590, которые позволят Казначейству и его территориальным органам производить в приоритетном порядке платежи по расходам местных бюджетов, связанными с подготовкой объектов к отопительному сезону и мероприятиями по энергосбережению, а также с ремонтом и обустройством сооружений гражданской защиты.

«Это решение позволит поддержать надлежащее прохождение отопительного сезона и будет способствовать повышению гражданской защиты населения. Речь идет об ускорении финансирования ремонтов и реконструкций сетей теплоснабжения, приобретении необходимого отопительного оборудования, внедрении мероприятий по энергосбережению. Это решение также будет способствовать ремонту и обустройству укрытий», — отметил Чернышев.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что подготовка к отопительному сезону содержит четыре основных аспекта: достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям.

Шмыгаль сообщал ранее, что цену на газ для Теплокоммунэнерго зафиксировали до 31 мая 2023 года на уровне 7,40 грн за куб. м.