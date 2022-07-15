Шмигаль назвав основні аспекти підготовки до опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Підготовка до опалювального сезону містить чотири основні аспекти: достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенерувальних підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
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"Вже 3 місяці ми активно ведемо підготовку до різних сценаріїв. У нас створений відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає 4 основні аспекти. Достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій", - розповів Шмигаль.
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Достатня кількість запасів газу
Шмигаль зазначив, що триває закачування газу в українські підземні газові сховища.
"Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу", - повідомив Шмигаль.
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Достатня кількість запасів вугілля
Шмигаль зазначив, що станом на середину липня є 1,5 млн тонн вугілля.
"Це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час. Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", - розповів Шмигаль.
Готовність енергогенерувальних підприємств та інфраструктури
Шмигаль повідомив, що наразі у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону.
"Виділено майже 300 млн грн на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Продовжуються ремонти котелень та ліній електропередач", - сказав Шмигаль.
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Підготовка до екстрених ситуацій
Шмигаль зазначив, що уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації.
"Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв",- додав Шмигаль.