Шмыгаль назвал основные аспекты подготовки к отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Подготовка к отопительному сезону содержит четыре основных аспекта: достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
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"Уже 3 месяца мы активно ведем подготовку к разным сценариям. У нас создан соответствующий штаб на самом высоком уровне. Такая подготовка включает 4 основных аспекта. Достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуаций", - рассказал Шмыгаль.
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Достаточное количество запасов газа
Шмыгаль отметил, что продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища.
"По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано почти 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшилась. "Нефтегазу" поставлена задача до начала отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа", - сообщил Шмыгаль.
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Достаточное количество запасов угля
Шмыгаль отметил, что по состоянию на середину июля есть 1,5 млн тонн угля.
"Это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы в настоящее время. Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы на начало отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 млн тонн", – рассказал Шмыгаль.
Готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры
Шмыгаль сообщил, что сейчас в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке к отопительному сезону объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы.
"Выделено почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач", - сказал Шмыгаль.
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Подготовка к экстренным ситуациям
Шмыгаль отметил, что правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации.
"Когда твой географический сосед — неадекватный террорист, должны готовиться к любым сценариям", - добавил Шмыгаль.