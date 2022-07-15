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Шмыгаль назвал основные аспекты подготовки к отопительному сезону

Шмыгаль назвал основные аспекты подготовки к отопительному сезону

Киев • УНН

 • 167273 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Подготовка к отопительному сезону содержит четыре основных аспекта: достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

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"Уже 3 месяца мы активно ведем подготовку к разным сценариям. У нас создан соответствующий штаб на самом высоком уровне. Такая подготовка включает 4 основных аспекта. Достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуаций", - рассказал Шмыгаль.

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Достаточное количество запасов газа

Шмыгаль отметил, что продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища.

"По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано почти 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшилась. "Нефтегазу" поставлена ​​задача до начала отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа", - сообщил Шмыгаль.

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Достаточное количество запасов угля

Шмыгаль отметил, что по состоянию на середину июля есть 1,5 млн тонн угля.

"Это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы в настоящее время. Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы на начало отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 млн тонн", – рассказал Шмыгаль.

Готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры

Шмыгаль сообщил, что сейчас в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке к отопительному сезону объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы.

"Выделено почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач", - сказал Шмыгаль.

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Подготовка к экстренным ситуациям

Шмыгаль отметил, что правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации.

"Когда твой географический сосед — неадекватный террорист, должны готовиться к любым сценариям", - добавил Шмыгаль.

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