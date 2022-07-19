Ціну на газ для виробників тепла зафіксували до літа: в уряді вірять, що це має запобігти підвищенню тарифів

Цитата

"Продовжується активна підготовка до опалювального сезону. Прийняли рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року", - написав Шмигаль у Telegram.

Доповнення

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло та газ під час воєнного стану.

Верховна Рада проголосувала цей законопроект у першому читанні 21 червня.