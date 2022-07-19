Ціну на газ для виробників тепла зафіксували до літа: в уряді вірять, що це має запобігти підвищенню тарифів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Ціну на газ для теплокомуненерго зафіксували до 31 травня 2023 року на рівні 7,40 грн за куб. м. Про це за підсумками засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що це це має запобігти підвищенню тарифів на тепло та гарячу воду, пише УНН.
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"Продовжується активна підготовка до опалювального сезону. Прийняли рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року", - написав Шмигаль у Telegram.
Доповнення
Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло та газ під час воєнного стану.
Верховна Рада проголосувала цей законопроект у першому читанні 21 червня.