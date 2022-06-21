Рада підтримала мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект №7427, згідно з яким тарифи на газ і тепло для українців не зростатимуть під час війни, повідомила народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, пише УНН.
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Законопроектом, як вказано, запроваджується мораторій на підвищення цін і тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.
"Це критично важливий законопроект, аби захистити українців від можливих коливань цін. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення або скасування буде заборонено підвищувати ціни на тарифи за газ і тепло. Ціна на природний газ для побутових споживачів не може бути більшою, ніж та, що була станом на 24 лютого 2022 року", - відзначила Шуляк.
Законопроект встановлює тимчасову заборону постачальнику природного газу примусово стягувати заборгованість зі споживачів – зокрема, включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю цієї заборгованості тощо.
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Разом із тим, передбачено компенсації збитків і втрат для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання. Вони покриватимуться із держбюджету.
Фінансувати витрати, що виникнуть внаслідок введення мораторію, планується за рахунок збільшення видатків спеціального фонду Державного бюджету на 264,3 млрд грн. Відповідний законопроект №7429, зі слів Шуляк, депутати також ухвалили в першому читанні.
Він передбачає, що забезпечення цих видатків пропонується здійснити за рахунок:
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- додаткових надходжень від сплати дивідендів, які нараховуються на акції "Нафтогазу", що належать державі (64.4 млрд грн);
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- додаткових надходжень від сплати авансового платежу з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів (11,6 млрд грн);
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- надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги, що надається з метою фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення (188,3 млрд грн).
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