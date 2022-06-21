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Рада поддержала мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7427, согласно которому тарифы на газ и тепло для украинцев не будут расти во время войны, сообщила народный депутат, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Детали

Законопроектом, как указано, вводится мораторий на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и шести месяцев после его прекращения.

"Это критически важный законопроект, чтобы защитить украинцев от возможных колебаний цен. В течение действия военного положения и через шесть месяцев после его прекращения или отмены будет запрещено повышать цены на тарифы за газ и тепло. Цена на природный газ для бытовых потребителей не может быть больше, чем на 24 февраля 2022 года", - отметила Шуляк.

Законопроект устанавливает временный запрет поставщику природного газа принудительно взимать задолженность с потребителей – в частности, включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные тяжбы, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием этой задолженности и т.д.

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Вместе с тем предусмотрены компенсации убытков и потерь для субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения. Они будут покрываться из госбюджета.

Финансировать расходы, возникающие в результате введения моратория, планируется за счет увеличения расходов специального фонда Государственного бюджета на 264,3 млрд грн. Соответствующий законопроект №7429, по словам Шуляк, депутаты также приняли в первом чтении.

Он предполагает, что обеспечение этих расходов предлагается осуществить за счет:

  • дополнительных поступлений от уплаты дивидендов, которые начисляются на принадлежащие государству акции "Нафтогаза" (64,4 млрд грн);
  • дополнительных поступлений от уплаты авансового платежа по налогу на прибыль при выплате этих дивидендов (11,6 млрд грн);
  • поступлений донорской и другой международной помощи, предоставляемой с целью финансирования мер, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в период военного положения и последующего восстановления (188,3 млрд грн).

Ранее 

В правительстве планировали заморозить тарифы на коммуналку.

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