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Рада не підтримала встановлення мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни

Рада не підтримала встановлення мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни

Київ • УНН

 • 203062 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло та газ під час воєнного стану, повідомив народний депутат Павло Фролов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"На повторне друге читання спрямували проект 7427 щодо встановлення на період дії воєнного стану мораторію на підвищення тарифів на розподіл природного газу, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання тепла та гарячої води, фіксацію ціни на газ для побутових споживачів та виробників тепла на рівні станом на 24.02.2022, а також тимчасового зупинення нарахування пені/штрафів при неможливості оплати заборгованості зі встановленням суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання бюджетних компенсацій витрат між фактичною ціною закупівлі газу та ціною в тарифі", - зазначив Фролов.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала цей законопроект у першому читанні 21 червня. 

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