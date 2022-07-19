Рада не поддержала установку моратория на повышение тарифов на газ и тепло во время войны

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"На повторное второе чтение направили проект 7427 по установлению на период действия военного состояния моратория на повышение тарифов на распределение природного газа, производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, услуги по поставке тепла и горячей воды, фиксацию цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепла на уровне по состоянию на 24.02.2022, а также временной остановки начисления пени/штрафов при невозможности оплаты задолженности с установлением субъектам хозяйствования в сфере теплоснабжения бюджетных компенсаций расходов между фактической ценой закупки газа и ценой в тарифе", - отметил Фролов.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала этот законопроект в первом чтении 21 июня.