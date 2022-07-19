Цену на газ для производителей тепла зафиксировали до лета: в правительстве верят, что это должно предотвратить повышение тарифов

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"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду. Фиксированная цена газа остается до 31 мая 2023 года", - написал Шмыгаль в Telegram.

Дополнение

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об установлении моратория на повышение тарифов на тепло и газ во время военного положения.

Верховная Рада проголосовала этот законопроект в первом чтении 21 июня.