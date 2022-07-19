Цену на газ для производителей тепла зафиксировали до лета: в правительстве верят, что это должно предотвратить повышение тарифов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Цену на газ для теплокоммунэнерго зафиксировали до 31 мая 2023 года на уровне 7,40 грн за куб. м. Об этом по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что это должно предотвратить повышение тарифов на тепло и горячую воду, пишет УНН.
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"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду. Фиксированная цена газа остается до 31 мая 2023 года", - написал Шмыгаль в Telegram.
Дополнение
Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об установлении моратория на повышение тарифов на тепло и газ во время военного положения.
Верховная Рада проголосовала этот законопроект в первом чтении 21 июня.