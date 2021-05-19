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Уряд схвалив концепцію Держпрограми з розвитку української мови до 2030 року

Київ • УНН

 • 19675 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні схвалив концепцію Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року, передає кореспондент УНН.

Уряд схвалив концепцію Держпрограми з розвитку української мови до 2030 року

Деталі

Так, відповідне рішення було ухвалена на засіданні уряду в середу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що програма достатньо об’ємна. Зокрема вона включає:

• обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;

• запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);

• покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;

• підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;

• сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;

• підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;

• стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;

• подальшу підтримку книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.

Що було раніше

З 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна.

Важливе про закон

Слід зауважити, що закон передбачає покарання за публічне приниження чи зневажання української мови, що буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності. За умисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть.

Крім того, закон зобов’язує посадових осіб володіти державною мовою і застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також українська мова повинна використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та інших сферах.

Торкається документ і сайтів. Вони мають бути українською, а на російськомовну версію споживач зможе переключитися за бажанням. Однак у першу чергу він повинен потрапляти на україномовну версію.

Контролювати виконання закону будуть Уповноважений із захисту державної мови та його представники.

Доповнення

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що варто запровадити штрафи для посадовців, що порушують "мовний закон", раніше, ніж у сфері обслуговування.

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