Міністр заявив, що варто запровадити штрафи для посадовців, що порушують "мовний закон", раніше, ніж у сфері обслуговування

Цитата

“У цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких точиться дискусія, чи можна накладати штрафи на сервіс, на публічний сервіс — у магазинах, кафе. Я запропонував і маю прихильників у Верховній Раді, які кажуть: давайте спочатку започаткуємо штрафи для чиновників, для депутатів усіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, „губернаторів“, всіх інших чиновників”, — сказав він.

“Я думаю, що населення це сприйме дуже добре. Тому що якщо всі ті, хто ухвалює закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов’язаних зі штрафами у місцях побутового обслуговування. Я не проти”, — сказав міністр.

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“І у побуті мені приємно, коли я тепер дзвоню замовити якусь їжу у ресторан, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємно”, — додав Ткаченко.

Деталі

Іще до приходу на нинішню міністерську посаду 2020 року Олександр Ткаченко, на той час народний депутат (фракція “Слуга народу”) і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, не раз заявляв про потребу перегляду “мовного закону”. Одним із моментів, які він тоді прагнув переглянути, були саме штрафи за невикористання української мови у сфері послуг.

Доповнення

З 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна. Так, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування мала перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

За два місяці Офіс мовного омбудсмена отримав майже тисячу повідомлень про порушення щодо обслуговування споживачів державною мовою. Найбільше — у Києві та області, а львів’яни, до прикладу, скаржаться в основному на порушення в інших областях.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів, два — від “слуг народу”, якими пропонується скасувати (№ 4638) або відтермінувати (№ 4638-2) норму про штрафи для сфери послуг.