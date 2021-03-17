Обслуговування українською: мовний омбудсмен отримав майже тисячу скарг, найбільше - у Києві та області

КИЇВ. 17 березня. УНН. За два місяці Офіс мовного омбудсмена отримав майже тисячу повідомлень про порушення щодо обслуговування споживачів державною мовою. Найбільше - у Києві та області, а львів'яни, до прикладу, скаржаться в основному на порушення в інших областях. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook, передає УНН.