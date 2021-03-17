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Обслуговування українською: мовний омбудсмен отримав майже тисячу скарг, найбільше - у Києві та області

Обслуговування українською: мовний омбудсмен отримав майже тисячу скарг, найбільше - у Києві та області

Київ • УНН

 • 14276 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. За два місяці Офіс мовного омбудсмена отримав майже тисячу повідомлень про порушення щодо обслуговування споживачів державною мовою. Найбільше - у Києві та області, а львів'яни, до прикладу, скаржаться в основному на порушення в інших областях. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"За два місяці дії статті 30 мовного закону (з 16 січня по 16 березня 2021 року) на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 944 повідомлення від громадян України щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою", - написав Кремінь.

Де найчастіше скаржаться

Як зазначається, найбільше повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області (368). Із Львівської області надійшло 88 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області – 3), із Харківської – 74, Одеської – 38, Дніпропетровської – 35, Чернігівської - 32, Запорізької та Полтавської – по 19, Вінницької – 10.

Чого стосуються звернення

Переважна більшість (382) звернень стосується відсутності української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет магазинів, частина сайтів за замовчуванням має недержавну мову.

211 звернень громадян стосуються порушення їхніх прав у сфері обслуговування (надання послуг здійснювалося недержавною мовою як у окремих магазинах, так і у магазинах великих торговельних мереж, супермаркетах, закладах громадського харчування, банківських установах, салонах краси, перукарнях, ветеринарних клініках).

Продовжує зростати кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад надійшло 48 повідомлень громадян.

Контекст

З 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна. 

Так, з 16 січня 2020 року набула чинності така стаття закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів, два - від "слуг народу", якими пропонується скасувати (№ 4638) або відтермінувати (№ 4638-2) норму про штрафи для сфери послуг.

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