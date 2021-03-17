Обслуживание на украинском: языковой омбудсмен получил почти тысячу жалоб, больше всего - в Киеве и области

КИЕВ. 17 марта. УНН. За два месяца Офис языкового омбудсмена получил почти тысячу сообщений о нарушениях относительно обслуживания потребителей на государственном языке. Больше всего - в Киеве и области, а львовяне, к примеру, жалуются в основном на нарушения в других областях. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook, передает УНН.