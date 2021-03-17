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Обслуживание на украинском: языковой омбудсмен получил почти тысячу жалоб, больше всего - в Киеве и области

Обслуживание на украинском: языковой омбудсмен получил почти тысячу жалоб, больше всего - в Киеве и области

Киев  •  УНН

 • 14273 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. За два месяца Офис языкового омбудсмена получил почти тысячу сообщений о нарушениях относительно обслуживания потребителей на государственном языке. Больше всего - в Киеве и области, а львовяне, к примеру, жалуются в основном на нарушения в других областях. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"За два месяца действия статьи 30 языкового закона (с 16 января по 16 марта 2021 года) в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщения от граждан Украины относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком", - написал Креминь.

Где чаще всего жалуются

Как отмечается, больше всего сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (368). Из Львовской области поступило 88 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях во Львовской области - 3), из Харьковской - 74, Одесской - 38, Днепропетровской - 35, Черниговской - 32, Запорожской и Полтавской - по 19, Винницкой - 10.

Чего касаются обращения

Подавляющее большинство (382) обращений касается отсутствия украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг сайтов интернет-магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык.

211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания (предоставление услуг осуществлялось на государственном языке как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках).

Продолжает расти количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании государственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений граждан.

Контекст

С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный.

Так, с 16 января 2020 года вступила в силу такая статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

А уже с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна была перейти на украинский язык, обслуживание любым другим языком может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, два - от "слуг народа", которыми предлагается отменить (№ 4638) или отсрочить (№ 4638-2) норму о штрафах для сферы услуг.

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