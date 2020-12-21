Бужанський зі "слугами народу" хочуть скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови

Так, у Верховній Раді зареєстрували проект закону №4528 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення. Серед авторів законопроекту - нардепи із фракції "Слуга народу", зокрема Максим Бужанський, який раніше відстоював свій скандальний "мовний законопроект".

"Друзі, з 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, весь бізнес повинен працювати на державній мові, інакше штраф. Немаленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний тільки платити податки, і нічого більше, решта - регулює ринок. Я не хочу нічого міняти по частинах у самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків. 27 колег з фракції "Слуга народу" надали мені честь, ставши співавторами мого законопроекту, за що я їм безмежно вдячний", - написав Бужанський у Telegram.

Нагадаємо, ще влітку нардеп Максим Бужанський подав законопроект, яким передбачалося відтермінування обов’язкового використання української мови у школах, де навчаються на мові нацменшин. Тоді ВР не розглянула його законопроект і з 1 вересня всі школи, зокрема російськомовні, перейшли на українську.

Як повідомляв УНН раніше, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.