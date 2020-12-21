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Бужанський зі "слугами народу" хочуть скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови

Київ • УНН

 • 21010 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо скасування відповідальності для бізнесу, що відмовляється обслуговувати населення українською мовою, передає УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Бужанський зі "слугами народу" хочуть скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови

Так, у Верховній Раді зареєстрували проект закону №4528 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення. Серед авторів законопроекту - нардепи із фракції "Слуга народу", зокрема Максим Бужанський, який раніше відстоював свій скандальний "мовний законопроект".

"Друзі, з 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, весь бізнес повинен працювати на державній мові, інакше штраф. Немаленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний тільки платити податки, і нічого більше, решта - регулює ринок. Я не хочу нічого міняти по частинах у самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків. 27 колег з фракції "Слуга народу" надали мені честь, ставши співавторами мого законопроекту, за що я їм безмежно вдячний", - написав Бужанський у Telegram.

Нагадаємо, ще влітку нардеп Максим Бужанський подав законопроект, яким передбачалося відтермінування обов’язкового використання української мови у школах, де навчаються на мові нацменшин. Тоді ВР не розглянула його законопроект і з 1 вересня всі школи, зокрема російськомовні, перейшли на українську.

Як повідомляв УНН раніше, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.

Українські Національні Новини

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