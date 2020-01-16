Відсьогодні вся реклама в Україні має бути державною мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Відсьогодні вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою. Відповідна стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набуває чинності 16 січня, передає УНН.
Так, 16 січня 2020 року, через шість місяців з дня набрання чинності ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", набувають чинності норми статті 32 цього закону. Ця стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами.
Згідно зі змінами, передбаченими у законі, за даними пресслужби ВР:
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- уся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою;
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- телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Євросоюзу, поряд із державною мовою, можуть розміщувати рекламу офіційними мовами ЄС;
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- друковані ЗМІ, що видаються однієї з офіційних мов ЄС, можуть розміщувати рекламу цією ж мовою;
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- порушення цих положень тягне за собою адміністративний штраф у розмірі 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень). Якщо порушення вчинене вперше, то може бути просто попередження.
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Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про мову.