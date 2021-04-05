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Не поділяю таких заяв: мовний омбудсмен відповів Мендель про "українську російську"

Київ • УНН

 • 14881 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи заяву речниці Президента щодо "української російської мови", зазначив, що не поділяє таких заяв і додав, що вони не мають жодних перспектив. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Не поділяю таких заяв: мовний омбудсмен відповів Мендель про "українську російську"

Деталі

Кремінь зазначив, що відповідно до статті 10 Конституції України, єдиною державною мовою в Україні є українська. 

Уповноважений нагадав, що три тижні тому Володимир Зеленський на форумі “Україна 30″ сказав, що в нашій країні державною мовою є одна – українська, і для неї мають бути створені найкращі умови.

Цитата

"Якщо продовжити його слова, то має імплементуватись та ефективно діяти закон про мову. Отже, до кінця року, як це визначено стратегією дій уряду на 2021 рік, має з’явитись державна програма розвитку і опанування української мови. Водночас маємо сьогодні слова речниці президента. У мене виникає просте запитання: ми тепер на кого орієнтуємось?" - сказав він.

"Я не поділяю таких заяв, і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною в Україні є українська", - наголосив Тарас Кремінь.

Додамо

Уповноважений вважає, що питання мови в Україні треба закрити раз і назавжди. "В нас є Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", - зазначив Тарас Кремінь.

Уповноважений наголосив, що зараз Україна має ефективно займатися державною мовною політикою, при цьому створюючи кращі умови і для інформаційного захисту.

"Пам’ятаймо: захист мови – це і захист національних інтересів, основ конституційного ладу".

Нагадаємо

Прессекретар Президента України Юлія Мендель заявила, що “українська російська мова” є частиною культурного розмаїття України.

За її словами, “українська мова, як і ідентичність українців — це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки неусвідомлене багатство. А російська, точніше українська російська — це частина культурного розмаїття нашої країни... І зараз, і раніше, російська не була і не є власністю виключно Росії”.

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