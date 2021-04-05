Росія не є монополістом: Мендель заявила про українську російську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. “Українська російська мову” є частина культурного розмаїття України. Про це сказала прес-секретар Президента України Юлія Мендель в ефірі програми “Погляд з Банкової” на каналі “Дім”, передає УНН.
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“Українська мова, як і ідентичність українців — це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки неусвідомлене багатство. А російська, точніше українська, російська — це частина культурного розмаїття нашої країни... І зараз, і раніше, російська не була і не є власністю виключно Росії”, — сказала Мендель.
Деталі
Прес-секретар Президента зазначила, що наприклад англійську мову використовують в різних країнах, на всіх континентах, але Велика Британія не вважає англійську виключно своєю.
“Так і Росія не є монополістом на російську мову, і нам пора давно самим демонополізувати цю російську, і сказати голосно, що в Україні є українська російська мова”, — сказала вона.
Доповнення
Під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм” в березні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання мови “не на часі” і українська мова повністю захищена.