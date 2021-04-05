Росія не є монополістом: Мендель заявила про українську російську мову

Цитата

“Українська мова, як і ідентичність українців — це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки неусвідомлене багатство. А російська, точніше українська, російська — це частина культурного розмаїття нашої країни... І зараз, і раніше, російська не була і не є власністю виключно Росії”, — сказала Мендель.

Деталі

Прес-секретар Президента зазначила, що наприклад англійську мову використовують в різних країнах, на всіх континентах, але Велика Британія не вважає англійську виключно своєю.

“Так і Росія не є монополістом на російську мову, і нам пора давно самим демонополізувати цю російську, і сказати голосно, що в Україні є українська російська мова”, — сказала вона.

Доповнення

Під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм” в березні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання мови “не на часі” і українська мова повністю захищена.