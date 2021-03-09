Зеленський, заявив, що питання мови не на часі, адже "українська повністю захищена"

Цитата

“Ви знаєте моє відношення до будь-якого питання пов’язаного з мовою. Я це повторював багато разів... політики мають це запам’ятати. Ми всі це розуміли, розумні люди... я розумів це ще до політичної кар’єри... що в Конституції чітко все написано — одна єдина державна мова українська... Всі хто підіймають питання національності, питання мови, питання церкви — це всі люди, які хочуть хайпанути тимчасово з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей”, — розповів Зеленський.

За його словами, всі ці наслідки направлені на розкол в суспільстві.

“Тому я вважаю, що питання мови не на часі. Вважаю, що українська мова повністю захищена”, — сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що з цього питання має вестися суспільний діалог, а не відразу парламентська робота.

Мовне законодавство України

У липні 2019 року набув сили Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати її при виконанні службових обов’язків зобов’язані Президент, Голова Верховної Ради та його заступники, Прем’єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особистий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Важливо відзначити, що дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Закон передбачає, зокрема, що супровід культурних, розважальних і видовищних заходів на території України має здійснюватися державною мовою. При цьому достатньо бажання одного учасника заходу, щоб зобов’язати організаторів забезпечити його переклад.

Відповідно до закону, за 30 місяців всеукраїнські друковані ЗМІ, а через п’ять років і місцева преса повинна мати українську версію. При цьому закон дозволяє випускати версії і на інших мовах.

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Однак порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах каратися штрафами. Максимальна сума штрафу становитиме 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.

З 16 січня цього року українська мова стає мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна.

Вступає в силу стаття 30 Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яка закріпить остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. З 16 січня супермаркети, кафе, ресторани, банки, аптеки, АЗС, спортзали, бібліотеки або інтернет-магазини повинні обслуговувати клієнтів українською мовою.