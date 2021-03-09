Зеленский, заявил, что вопрос языка не на времени, ведь "украинский полностью защищен"

Цитата

“Вы знаете мое отношение к любому вопросу связанному с языком. Я это повторял много раз... политики должны это запомнить. Мы все это понимали, умные люди... я понимал это еще до политической карьеры... что в Конституции четко все написано — один единственный государственный язык украинский... Все кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви — это все люди, которые хотят хайпануть временно с большими, к сожалению, последствиями для многих людей”, — рассказал Зеленский.

По его словам, все эти последствия направлены на раскол в обществе.

“Поэтому я считаю, что вопрос языка не на времени. Считаю, что украинский язык полностью защищен”, — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что по этому вопросу должен вестись общественный диалог, а не сразу парламентская работа.

Языковое законодательство Украины

В июле 2019 году вступил в силу Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны Президент, Председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Важно отметить, что действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон предусматривает, что сопровождение культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий на территории Украины должно осуществляться на государственном языке. При этом достаточно желания одного участника мероприятия, чтобы обязать организаторов обеспечить его перевод.

Согласно закону, за 30 месяцев всеукраинские печатные СМИ, а через пять лет и местная пресса должна иметь украинскую версию. При этом закон позволяет выпускать версии и на других языках.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушение прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах наказываться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

С 16 января этого года украинский язык становится языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный.

Вступает в силу статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственном языке. С 16 января супермаркеты, кафе, рестораны, банки, аптеки, АЗС, спортзалы, библиотеки или интернет-магазины должны обслуживать клиентов на украинском языке.