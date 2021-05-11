Министр заявил, что следует ввести штрафы для должностных лиц, нарушающих "языковой закон", раньше, чем в сфере обслуживания

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“В этом законе об украинском языке есть штрафы, по поводу которых идет дискуссия, можно накладывать штрафы на сервис, на публичный сервис — в магазинах, кафе. Я предложил и имею сторонников в Верховной Раде, которые говорят: давайте сначала начнем штрафы для чиновников, для депутатов всех уровней, для депутатов Верховной Рады, для министров, „губернаторов“, всех остальных чиновников”, — сказал он.

“Я думаю, что население это воспримет очень хорошо. Потому что если все те, кто принимает законы, покажут пример, тогда уже можно переходить к каким-то историй, связанных со штрафами в местах бытового обслуживания. Я не против”, — сказал министр.

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“И в быту мне приятно, когда я теперь звоню заказать какую-то еду в ресторан, мне всегда соответствуют украинским языком. Это приятно”, — добавил Ткаченко.

Детали

Еще до прихода на нынешнюю министерскую должность в 2020 году Александр Ткаченко, в то время народный депутат (фракция “Слуга народа”) и председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, не раз заявлял о необходимости пересмотра “языкового закона”. Одним из моментов, которые он тогда стремился пересмотреть, были именно штрафы за неиспользование украинского языка в сфере услуг.

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