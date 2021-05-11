Министр заявил, что следует ввести штрафы для должностных лиц, нарушающих "языковой закон", раньше, чем в сфере обслуживания

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“В этом законе об украинском языке есть штрафы, по поводу которых идет дискуссия, можно накладывать штрафы на сервис, на публичный сервис — в магазинах, кафе. Я предложил и имею сторонников в Верховной Раде, которые говорят: давайте сначала начнем штрафы для чиновников, для депутатов всех уровней, для депутатов Верховной Рады, для министров, „губернаторов“, всех остальных чиновников”, — сказал он.
“Я думаю, что население это воспримет очень хорошо. Потому что если все те, кто принимает законы, покажут пример, тогда уже можно переходить к каким-то историй, связанных со штрафами в местах бытового обслуживания. Я не против”, — сказал министр.
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“И в быту мне приятно, когда я теперь звоню заказать какую-то еду в ресторан, мне всегда соответствуют украинским языком. Это приятно”, — добавил Ткаченко.
Детали
Еще до прихода на нынешнюю министерскую должность в 2020 году Александр Ткаченко, в то время народный депутат (фракция “Слуга народа”) и председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, не раз заявлял о необходимости пересмотра “языкового закона”. Одним из моментов, которые он тогда стремился пересмотреть, были именно штрафы за неиспользование украинского языка в сфере услуг.
Дополнение
С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный. Так, с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна была перейти на украинский язык, обслуживание любой другой язык может осуществляться только по просьбе клиента.
За два месяца Офис языкового омбудсмена получил почти тысячу сообщений о возбуждении в отношении обслуживания потребителей на государственном языке. Больше всего — в Киеве и области, а львовяне, к примеру, жалуются в основном на нарушения в других областях.
Отметим, что нарушение таких норм означать для учреждений административные штрафы — от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.
В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов, два — от “слуг народа”, которыми предлагается отменить (№ 4638) или отсрочить (№ 4638-2) норму о штрафах для сферы услуг.