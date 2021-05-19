Правительство одобрило концепцию Госпрограммы по развитию украинского языка до 2030 года

Детали

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что программа достаточно объемная. В частности, она включает:

• обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение ее дискриминации;

• запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате);

• улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

• поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;

• содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

• поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшения качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;

• стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

• дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.

Что было раньше

С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единый государственный.

Важное о законе

Следует заметить, что закон предусматривает наказание за публичное унижение или пренебрежение украинского языка, что будет основанием для привлечения к юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Также украинский язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Касается документ и сайтов. Они должны быть на украинском, а на русскоязычную версию потребитель сможет переключиться по желанию. Однако в первую очередь он должен попадать на украиноязычную версию.

Контролировать выполнение закона будут Уполномоченный по защите государственного языка и его представители.

Дополнение

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что следует ввести штрафы для должностных лиц, нарушающих "языковой закон", раньше, чем в сфере обслуживания.



