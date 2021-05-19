Правительство одобрило концепцию Госпрограммы по развитию украинского языка до 2030 года

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 44904 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 91176 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 105215 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 273530 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 158238 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 429273 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 326836 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219422 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246988 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256528 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
63%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 27030 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 52994 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 37920 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 20330 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 15868 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 38766 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 53818 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 159918 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 273530 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 429273 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19701 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28170 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57440 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80913 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65492 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Правительство одобрило концепцию Госпрограммы по развитию украинского языка до 2030 года

Киев • УНН

 • 19675 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года, передает корреспондент УНН.

Правительство одобрило концепцию Госпрограммы по развитию украинского языка до 2030 года

Детали

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что программа достаточно объемная. В частности, она включает:

• обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение ее дискриминации;

• запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате);

• улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

• поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;

• содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

• поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшения качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;

• стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

• дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.

Что было раньше

С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единый государственный.

Важное о законе

Следует заметить, что закон предусматривает наказание за публичное унижение или пренебрежение украинского языка, что будет основанием для привлечения к юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Также украинский язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Касается документ и сайтов. Они должны быть на украинском, а на русскоязычную версию потребитель сможет переключиться по желанию. Однако в первую очередь он должен попадать на украиноязычную версию.

Контролировать выполнение закона будут Уполномоченный по защите государственного языка и его представители.

Дополнение

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что следует ввести штрафы для должностных лиц, нарушающих "языковой закон", раньше, чем в сфере обслуживания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12