Правительство одобрило концепцию Госпрограммы по развитию украинского языка до 2030 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что программа достаточно объемная. В частности, она включает:
• обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение ее дискриминации;
• запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате);
• улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
• поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;
• содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;
• поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшения качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;
• стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;
• дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.
Что было раньше
С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единый государственный.
Важное о законе
Следует заметить, что закон предусматривает наказание за публичное унижение или пренебрежение украинского языка, что будет основанием для привлечения к юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.
Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
Также украинский язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.
Касается документ и сайтов. Они должны быть на украинском, а на русскоязычную версию потребитель сможет переключиться по желанию. Однако в первую очередь он должен попадать на украиноязычную версию.
Контролировать выполнение закона будут Уполномоченный по защите государственного языка и его представители.
Дополнение
Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что следует ввести штрафы для должностных лиц, нарушающих "языковой закон", раньше, чем в сфере обслуживания.