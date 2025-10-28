Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації
Київ • УНН
Дамба бєлгородського водосховища пошкоджена після ударів ЗСУ 24 та 25 жовтня, що призвело до зниження рівня води на 1 метр. Наразі тривають відновлювальні роботи, а жителям у зоні ризику підтоплення запропоновано евакуацію.
Деталі
Там зазначили, що в результаті ударів по дамбі 24 і 25 жовтня пошкоджено донний водовипуск, що забезпечує санітарні попуски води нижче водосховища, і порушена герметичність обох сегментних затворів. Нині ведуться роботи із засипання каналу, що підводить, до бетонної водозливної греблі з боку пошкодженого сегментного затвора.
Задіяно 10 працівників установи, 20 працівників сторонніх організацій, 5 самоскидів, 2 навантажувачі та трактор
Там підкреслили, що руйнування дамби при ймовірному повторному ударі ЗСУ може підтопити житло близько 1 тис. осіб. Жителям, які мешкають у зоні ризику підтоплення, запропоновано виїхати до пунктів тимчасового розміщення.
Нагадаємо
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження бєлгородського водосховища, здійснене бійцями 1 окремого Центру СБС. Після атаки рівень води впав на 100 см.
