Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації

Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 31297 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 46858 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 61847 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 50614 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 52936 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40677 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42990 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37251 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35098 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28923 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 37172 перегляди
Індекси Уолл-стріт оновили рекорди на тлі торговельних переговорів США–Китай і очікуваного зниження ставки ФРС27 жовтня, 16:58 • 7744 перегляди
Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації27 жовтня, 17:11 • 12238 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"18:47 • 15783 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 15193 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 38082 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 47442 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 61864 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 99301 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 121425 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Україна
Туреччина
Китай
Угорщина
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 15767 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 52655 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 66124 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 70026 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 79982 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Storm Shadow

Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Дамба бєлгородського водосховища пошкоджена після ударів ЗСУ 24 та 25 жовтня, що призвело до зниження рівня води на 1 метр. Наразі тривають відновлювальні роботи, а жителям у зоні ризику підтоплення запропоновано евакуацію.

Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації

Ураження дамби бєлгородського водосховища після ударів ЗСУ призвели до зниження рівня води на 1 м, на споруді оголошено надзвичайну ситуацію, йдуть відновлювальні роботи. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на федеральне агентство водних ресурсів, інформує УНН.

Деталі

Там зазначили, що в результаті ударів по дамбі 24 і 25 жовтня пошкоджено донний водовипуск, що забезпечує санітарні попуски води нижче водосховища, і порушена герметичність обох сегментних затворів. Нині ведуться роботи із засипання каналу, що підводить, до бетонної водозливної греблі з боку пошкодженого сегментного затвора.

Задіяно 10 працівників установи, 20 працівників сторонніх організацій, 5 самоскидів, 2 навантажувачі та трактор

- розповіли у відомстві.

Там підкреслили, що руйнування дамби при ймовірному повторному ударі ЗСУ може підтопити житло близько 1 тис. осіб. Жителям, які мешкають у зоні ризику підтоплення, запропоновано виїхати до пунктів тимчасового розміщення.

Нагадаємо

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження бєлгородського водосховища, здійснене бійцями 1 окремого Центру СБС. Після атаки рівень води впав на 100 см.

У бєлгородській області заявили про ураження греблі водосховища25.10.25, 13:05 • 10897 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Техніка
Збройні сили України