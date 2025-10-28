Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации

Поражение плотины белгородского водохранилища после ударов ВСУ привело к снижению уровня воды на 1 м, на сооружении объявлена чрезвычайная ситуация, идут восстановительные работы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на федеральное агентство водных ресурсов, информирует УНН.

Детали

Там отметили, что в результате ударов по плотине 24 и 25 октября поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные попуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов. В настоящее время ведутся работы по засыпке подводящего канала к бетонной водосливной плотине со стороны поврежденного сегментного затвора.

Задействовано 10 сотрудников учреждения, 20 сотрудников сторонних организаций, 5 самосвалов, 2 погрузчика и трактор - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что разрушение плотины при вероятном повторном ударе ВСУ может подтопить жилье около 1 тыс. человек. Жителям, проживающим в зоне риска подтопления, предложено выехать в пункты временного размещения.

Напомним

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил поражение белгородского водохранилища, осуществленное бойцами 1 отдельного Центра СБС. После атаки уровень воды упал на 100 см.

