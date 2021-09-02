Ураган "Іда": у Нью-Йорку загинуло щонайменше 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні у Нью-Йорку виявили загиблих унаслідок повені — "залишків" урагану "Іда". Про це повідомляє УНН за даними ABC News.
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Сьогодні у Квінcі у зруйнованих будинках поліція виявила мертвими п'ятьох осіб. Також поліцейські відреагували на екстрений дзвінок щодо 48-річної жінки, яка знепритомніла. Жінку доправили у лікарню, в якій вона згодом померла. Ще одну жінку - 43-річну - доставили до лікарні, де вона померла. Ще одного загиблого виявили у Брукліні.
Одна людина також загинула в місті Пассейк штату Нью-Джерсі, повідомив мер міста Гектор Карлос Лора.
Таким чином, внаслідок урагану "Іда" в США загинули вже 17 людей.
У Нью-Йорку і Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан через те, що на регіон обрушилися "залишки" урагану "Іда" і приблизно 5 300 людей залишилися без електрики.
Нагадаємо
29 серпня на штат Луїзіана на півдні США ураган "Іда" обрушився як шторм 4-ї категорії з вітрами 150 миль на годину (241 км/год).
Це один з найсильніших штормів із часів урагану "Катріна" 2005 року. Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан в Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.
Через ураган "Іда" річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а в штаті Міссісіпі обрушилася магістраль. Унаслідок цього сім автомобілів впали в яму, загинуло двоє людей, постраждало ще десятеро.
1 вересня в Новому Орлеані ввели комендантську годину, тому що більшість регіонів після урагану "Іда" залишилося без електроенергії.