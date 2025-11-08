Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єкт
Київ • УНН
Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками, що призвело до пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури. Ліквідацію ускладнювали повторні повітряні тривоги, загиблих та постраждалих немає.
У ніч проти суботи, 8 листопада, росія обстріляла Одещину ударними БпЛА. Внаслідок влучання виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Зазначається, що роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
У ніч проти 8 листопада, росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до аварійних відключень електроенергії в кількох областях. Рятувальники та енергетики відновлять постачання після стабілізації ситуації.
