7 листопада, 17:00 • 34513 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 43546 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 48594 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 48026 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 43259 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22957 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 57417 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37831 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40170 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30847 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єкт

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками, що призвело до пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури. Ліквідацію ускладнювали повторні повітряні тривоги, загиблих та постраждалих немає.

Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єкт

У ніч проти суботи, 8 листопада, росія обстріляла Одещину ударними БпЛА. Внаслідок влучання виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.  

росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури

- йдеться у дописі.

Зазначається, що роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

У ніч проти 8 листопада, росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до аварійних відключень електроенергії в кількох областях. Рятувальники та енергетики відновлять постачання після стабілізації ситуації.

У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла08.11.25, 00:29 • 6014 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Одеська область