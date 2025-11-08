В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объект

ukenru
7 ноября, 17:00 • 34018 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 42742 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 48083 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 47551 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42897 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22886 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 56844 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37753 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40127 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30805 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления СШАPhoto7 ноября, 19:01 • 3592 просмотра
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского7 ноября, 22:21 • 7846 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto7 ноября, 22:38 • 9570 просмотра
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света23:29 • 5300 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света01:29 • 4736 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 48083 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 47551 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42897 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 31842 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 56844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 20285 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 34018 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 26984 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 35645 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 46542 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Дипломатка

В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объект

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, что привело к пожару на объекте энергетической инфраструктуры. Ликвидацию осложняли повторные воздушные тревоги, погибших и пострадавших нет.

В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объект

В ночь на субботу, 8 ноября, Россия обстреляла Одесскую область ударными БПЛА. В результате попадания возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что работу по ликвидации последствий усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких областях. Спасатели и энергетики возобновят поставки после стабилизации ситуации.

В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света08.11.25, 00:29 • 5432 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Электроэнергия
Одесская область