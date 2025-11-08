В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объект
Киев • УНН
Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, что привело к пожару на объекте энергетической инфраструктуры. Ликвидацию осложняли повторные воздушные тревоги, погибших и пострадавших нет.
В ночь на субботу, 8 ноября, Россия обстреляла Одесскую область ударными БПЛА. В результате попадания возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
Отмечается, что работу по ликвидации последствий усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
"К счастью, погибших и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
Напомним
В ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких областях. Спасатели и энергетики возобновят поставки после стабилизации ситуации.
