Умєров проводив закриті зустрічі з керівництвом ФБР - The Washington Post

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров провів низку закритих зустрічей з керівництвом ФБР під час свого візиту до Маямі, що викликало невизначеності у процесі завершення війни рф проти України. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, протягом останніх кількох тижнів головний переговірник президента Володимира Зеленського Рустем Умеров тричі літав до Маямі, щоб зустрітися з головним посланником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом та обговорити пропозицію щодо припинення майже чотирирічного конфлікту з росією.

Але під час свого перебування у США Умеров також проводив закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем та його заступником Деном Бонгіно - зазначає видання.

Наголошується, що ці зустрічі викликали занепокоєння серед західних чиновників, які досі не знають про їхні наміри та мету. Дехто вважає, що Умеров та інші українські чиновники звернулися до Пателя та Бонгіно в надії отримати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, з якими можуть зіткнутися українці.

Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, щоб той погодився на мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, яка містить значні поступки для Києва.

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила зустріч Умерова з ФБР та повідомила The Washington Post, що він "висвітлював лише питання, пов’язані з національною безпекою", які не могли бути розкриті публічно.

Посадовець ФБР заявив, що під час зустрічей з Умеровим обговорювалися спільні інтереси правоохоронної діяльності та національної безпеки двох країн. За словами чиновника, тема корупції в Україні порушувалася на одній із зустрічей, але не була головною темою. Будь-які припущення про те, що обговорення Пателя були недоречними, є "повною нісенітницею".

Нагадаємо

Україна змогла домогтися того, щоб із запропонованого США мирного плану вилучили суперечливий пункт про амністію, який найбільше викликав занепокоєння щодо справедливості та відповідальності росії.