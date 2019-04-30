Ультраправі вперше після режиму Франко пройшли в парламент Іспанії

ukru
22 березня, 17:51 • 75229 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 118674 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 102628 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 102540 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 85173 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101315 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151057 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167883 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154780 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246218 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
39 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 29591 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 53557 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 41085 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 41883 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 53894 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 162860 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246213 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209490 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194345 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 160980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 56296 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 52931 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 68660 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 48893 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 80753 перегляди
Актуальне
Ультраправі вперше після режиму Франко пройшли в парламент Іспанії

Ультраправі вперше після режиму Франко пройшли в парламент Іспанії

Київ • УНН

 • 8440 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Ультраправі, які вперше за 40 років увійшли в парламент, зупинятися на досягнутому не збираються. Вони набрали 10%. Лідер "Голосу" Сантьяго Абаскаль в понеділок заявив, що партія розраховує успішно виступити на травневих виборах до Європарламенту, а згодом збільшити своє представництво в національному парламенті до 180 депутатів. Зараз вона отримала 24 місця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Партія була заснована в 2013 році колишніми членами Народної партії. Вперше вона успішно виступила на регіональних виборах в Андалусії в грудні 2018 року, отримавши 12 з 109 місць в парламенті автономної області.

Перед парламентськими виборами партія опублікувала свою програму "100 заходів для Іспанії", згідно з якою ультраправі виступають проти системи децентралізації, підтримують єдину державу і парламент для всієї країни і рішуче протистоять баскському і каталонському сепаратизму.

"Голос" виступає за обмеження міграції та депортацію всіх незаконних мігрантів.

Як стверджується в партійній програмі, введення квот на міграцію необхідно для "здоров'я" національної економіки та інтеграції мігрантів в іспанське суспільство.

Також ультраправі хочуть "повернути контроль над кордонами", побудувати "непереборну" стіну на кордоні Іспанії в містах Сеута і Мелілья і повернути Іспанії Гібралтар.

Партія має намір відновити вплив в Європі і світі, який "заслуговують люди, економіка і історія Іспанії".

Нагадаємо, 28 квітня за соціалістів на чолі з в.о. прем'єра Педро Санчесом проголосували 29% тих, хто прийшов на дільниці іспанців, що дозволить ІСРП отримати 123 з 350 місць в нижній палаті парламенту - конгресі депутатів, згідно з даними El Pais.

Соціалісти поліпшили свої показники: після виборів 2016 року в них було 84 мандата.

На другому місці консервативна Народна партія, яка була правлячою до червня 2018 року. Вона отримала 17% голосів, що гарантує їй 66 місць.

На третьому - центристська партія "Громадяни" (16%, 57 місць), на четвертому - ліва коаліція Podemos (14%, 42 місця).

При цьому вперше з часів Франко в парламент пройшла ультраправа партія - "Голос" (Vox), що отримала 10% голосів, що обіцяє їй 24 місця.

Решта місць займуть націоналістичні партії, що представляють різні автономні області. Зокрема, 15 місць в нижній палаті отримає партія "Ліві республіканці Каталонії". Її лідером є колишній заступник голови уряду автономії Оріол Жункерас, який знаходиться у в'язниці з листопада 2017 року через звинувачення в організації заколоту після референдуму про незалежність Каталонії. Партія "Разом за Каталонію" колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, що знаходиться у вигнанні, змогла отримати сім мандатів.

Вибори пройшли при високій явці, на дільниці прийшли 75% виборців, що більше, ніж на будь-яких виборах в останні 12 місяців.

В Іспанії уряд формує партія, яка набрала більшість в конгресі депутатів. Щоб прем'єр був затверджений в першому турі, за нього повинні проголосувати 176 депутатів, у другому - відносна більшість.

Зростання популярності ультраправих партій - загальний тренд для країн Євросоюзу. Тільки за останній рік ультраправим силам вдалося увійти до парламентів Швеції, Фінляндії та Естонії.

Успішно вони виступили і на минулих виборах в Німеччині, Франції, Італії та Австрії: "Альтернатива для Німеччини" змогла набрати 12,6% голосів, "Національне об'єднання" Марін Ле Пен - 13%, італійська "Ліга" Маттео Сальвіні - 17,4 %.

Ультраправа Австрійська партія свободи змогла отримати 26% голосів і увійти до правлячої коаліції з Австрійською народною партією на чолі з Себастьяном Курцем.

За останні кілька років ультраправі партії успішно виступили в 17 країнах Європейського союзу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,002.72