Ультраправі вперше після режиму Франко пройшли в парламент Іспанії

Партія була заснована в 2013 році колишніми членами Народної партії. Вперше вона успішно виступила на регіональних виборах в Андалусії в грудні 2018 року, отримавши 12 з 109 місць в парламенті автономної області.

Перед парламентськими виборами партія опублікувала свою програму "100 заходів для Іспанії", згідно з якою ультраправі виступають проти системи децентралізації, підтримують єдину державу і парламент для всієї країни і рішуче протистоять баскському і каталонському сепаратизму.

"Голос" виступає за обмеження міграції та депортацію всіх незаконних мігрантів.

Як стверджується в партійній програмі, введення квот на міграцію необхідно для "здоров'я" національної економіки та інтеграції мігрантів в іспанське суспільство.

Також ультраправі хочуть "повернути контроль над кордонами", побудувати "непереборну" стіну на кордоні Іспанії в містах Сеута і Мелілья і повернути Іспанії Гібралтар.

Партія має намір відновити вплив в Європі і світі, який "заслуговують люди, економіка і історія Іспанії".

Нагадаємо, 28 квітня за соціалістів на чолі з в.о. прем'єра Педро Санчесом проголосували 29% тих, хто прийшов на дільниці іспанців, що дозволить ІСРП отримати 123 з 350 місць в нижній палаті парламенту - конгресі депутатів, згідно з даними El Pais.

Соціалісти поліпшили свої показники: після виборів 2016 року в них було 84 мандата.

На другому місці консервативна Народна партія, яка була правлячою до червня 2018 року. Вона отримала 17% голосів, що гарантує їй 66 місць.

На третьому - центристська партія "Громадяни" (16%, 57 місць), на четвертому - ліва коаліція Podemos (14%, 42 місця).

При цьому вперше з часів Франко в парламент пройшла ультраправа партія - "Голос" (Vox), що отримала 10% голосів, що обіцяє їй 24 місця.

Решта місць займуть націоналістичні партії, що представляють різні автономні області. Зокрема, 15 місць в нижній палаті отримає партія "Ліві республіканці Каталонії". Її лідером є колишній заступник голови уряду автономії Оріол Жункерас, який знаходиться у в'язниці з листопада 2017 року через звинувачення в організації заколоту після референдуму про незалежність Каталонії. Партія "Разом за Каталонію" колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, що знаходиться у вигнанні, змогла отримати сім мандатів.

Вибори пройшли при високій явці, на дільниці прийшли 75% виборців, що більше, ніж на будь-яких виборах в останні 12 місяців.

В Іспанії уряд формує партія, яка набрала більшість в конгресі депутатів. Щоб прем'єр був затверджений в першому турі, за нього повинні проголосувати 176 депутатів, у другому - відносна більшість.

Зростання популярності ультраправих партій - загальний тренд для країн Євросоюзу. Тільки за останній рік ультраправим силам вдалося увійти до парламентів Швеції, Фінляндії та Естонії.

Успішно вони виступили і на минулих виборах в Німеччині, Франції, Італії та Австрії: "Альтернатива для Німеччини" змогла набрати 12,6% голосів, "Національне об'єднання" Марін Ле Пен - 13%, італійська "Ліга" Маттео Сальвіні - 17,4 %.

Ультраправа Австрійська партія свободи змогла отримати 26% голосів і увійти до правлячої коаліції з Австрійською народною партією на чолі з Себастьяном Курцем.

За останні кілька років ультраправі партії успішно виступили в 17 країнах Європейського союзу.