В Іспанії відбулися дострокові парламентські вибори, перемагають соціалісти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Іспанська соціалістична робоча партія (ІСРП) голови уряду Педро Санчеса перемагає на дострокових загальних виборах після обробки 37% протоколів. Про це повідомляє УНН з посиланням на europeelects.eu.
Дані дострокові вибори в парламент вже треті за останні кілька років.
ІСРП може отримати 128 крісел в 350-місцевому Конгресі депутатів (нижня палата парламенту). Консервативній Народній партії (НП) дістається 65 місць. Центристська партія "Громадяни" отримує 47 крісел, ліва коаліція "Об'єднавшись, ми можемо" - 37, крайня права "Вокс" - 22.
Явка на виборах перевищила 73%, що більше показника попередніх виборів 2016 року зі 66,48%.
Нагадаємо, голосування на виборах в Генеральні кортеси (двопалатний парламент) відбулося в неділю в Іспанії. За підсумками волевиявлення будуть обрані 350 членів Конгресу депутатів, а також 208 сенаторів (верхня палата).
Загальні вибори повинні були відбутися в Іспанії в 2020 році. Проте, через те, що Конгрес депутатів не схвалив запропонований урядом проект бюджету на поточний рік, прем'єр-міністр Педро Санчес вирішив оголосити про проведення позачергових виборів.