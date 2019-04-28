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В Іспанії 28 квітня відбудуться дострокові вибори до парламенту

В Іспанії 28 квітня відбудуться дострокові вибори до парламенту

Київ • УНН

 • 10966 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Дострокові вибори в Генеральні кортеси (двопалатний парламент) пройдуть у неділю в Іспанії. За підсумками будуть обрані 350 членів Конгресу депутатів (нижня палата), а також 208 сенаторів (верхня палата). Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Близько 23 тисяч виборчих дільниць відкриються о 09:00 за місцевим часом (10:00 за київським часом) і працюватимуть до 20:00 (21:00 за київським часом). Всього право голосу мають більш 36,8 млн іспанців, з яких близько 2 млн проживають за кордоном.

Загальні вибори повинні були відбутися в Іспанії в 2020 році.

Для участі в майбутніх виборах зареєстровано понад 10 партій і коаліції. Найбільші шанси пройти в парламент - у лівоцентристської Іспанської соціалістичної робочої партії, яку очолює прем'єр-міністр Педро Санчес, правоцентристської Народної партії Пабло Касадо, правоцентристської партії "Громадяни" Альберта Рівери, лівої коаліції "Об'єднавшись, ми зможемо" Пабло Іглесіаса і ультраправої партії "Вокс "Сантьяго Абаскаля.

Під час виборчої кампанії особлива увага була прикута до каталонському питання, а також до проблем міграції, безробіття і захисту прав жінок.

Незважаючи на можливу перемогу соціалістів, найімовірніше, жодній партії не вдасться отримати абсолютної більшості в 350-місцевому Конгресі депутатів, щоб самостійно сформувати уряд.

Нагадаємо, іспанська правляча Соціалістична партія лідирує у виборчих рейтингах країни, за даними яких вона може завоювати 134 місця у парламенті. Проте навіть попри успіх партія може опинитися у меншості.

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