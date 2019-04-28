В Іспанії 28 квітня відбудуться дострокові вибори до парламенту

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Дострокові вибори в Генеральні кортеси (двопалатний парламент) пройдуть у неділю в Іспанії. За підсумками будуть обрані 350 членів Конгресу депутатів (нижня палата), а також 208 сенаторів (верхня палата). Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.