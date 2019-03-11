Іспанські соціалісти можуть виграти вибори і опинитися у меншості
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Іспанська правляча Соціалістична партія лідирує у виборчих рейтингах країни, за даними яких вона може завоювати 134 місця у парламенті. Проте навіть попри успіх партія може опинитися у меншості, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Іспанські соціалісти, виграючи в Генеральних Кортесах 134 місця із 350, ризикують стати лідерами у меншості, як демонструють соціологичне опитування GAD3.
За даними рейтингів невтішний прогноз має і коаліція правих - вона також не збирає більшості місць у парламенті. Народна партія, Ciudadanos та Vox разом можуть розраховувати на 159 місць.
Як повідомляв УНН, згідно з попередніми рейтингами партій соціалісти мали нижчий результат, а праві могли сподіватися на завоювання більшості.
Нагадаємо, позачергові вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня. З 15 лютого парламент розпущений, і в країні починається передвиборна кампанія.
Однією з причин кризи, що виникла в Іспанії, є суд над каталонськими політиками, які організували референдум за незалежність Каталонії у 2017 році.