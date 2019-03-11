Іспанські соціалісти можуть виграти вибори і опинитися у меншості

КИЇВ. 11 березня. УНН. Іспанська правляча Соціалістична партія лідирує у виборчих рейтингах країни, за даними яких вона може завоювати 134 місця у парламенті. Проте навіть попри успіх партія може опинитися у меншості, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.