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Глава Каталонії вважає суд над колишніми прихильниками незалежності - ганьбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Глава каталонського уряду Кім Торра назвав ганьбою судовий процес над лідерами сепаратистського руху, який стартував у вівторок. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання El Pais.

"Це негідна ганьба в Європі", - сказав він після того, як побував на першому засіданні в Мадриді. На його думку, цей процес не повинен був відбутися в демократичній державі. "Це помста народу, який захищав урни для голосування від кийків", - зазначив глава кабміну автономії, закликавши закрити справу стосовно сепаратистських політиків.

"80% каталонців хочуть вирішити цей політичний конфлікт з використанням права на самовизначення, - запевнив Торра. - Ми закликаємо міжнародне співтовариство виступити посередником, щоб цей діалог відбувався в рамках поваги громадян". "Ми просимо, щоб було покладено край репресії", - додав глава регіону.

Перед Верховним судом Іспанії постали у вівторок 12 фігурантів, в тому числі екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, а також колишні члени кабміну і парламенту регіону. Очікується, що слухання триватимуть кілька місяців, а вирок може бути винесено лише влітку. Прокуратура Іспанії звинувачує затриманих в підбурюванні до бунту і розтраті держкоштів і просить для них до 25 років в'язниці.

Нагадуємо, у Мадриді судять каталонських політиків.

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