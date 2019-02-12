Глава Каталонии считает суд над бывшими сторонниками независимости - позором

“Это недостойный позор в Европе”, — сказал он после того, как побывал на первом заседании в Мадриде. По его мнению, данный процесс не должен был состояться в демократическом государстве. “Это месть народу, который защищал урны для голосования от дубинок”, — отметил глава кабмина автономии, призвав закрыть дело в отношении сепаратистских политиков.

“80% каталонцев хотят решить этот политический конфликт с использованием права на самоопределение, — заверил Торра. — Мы призываем международное сообщество выступить посредником, чтобы этот диалог происходил в рамках уважения граждан”. “Мы просим, чтобы был положен конец репрессии”, — добавил глава региона.

Перед Верховным судом Испании предстали во вторник 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет задержанных в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

Напоминаем, в Мадриде судят каталонских политиков.