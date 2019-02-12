Глава Каталонии считает суд над бывшими сторонниками независимости - позором
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Глава каталонского правительства Ким Торра назвал позором судебный процесс над лидерами сепаратистского движения, который стартовал во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Pais.
“Это недостойный позор в Европе”, — сказал он после того, как побывал на первом заседании в Мадриде. По его мнению, данный процесс не должен был состояться в демократическом государстве. “Это месть народу, который защищал урны для голосования от дубинок”, — отметил глава кабмина автономии, призвав закрыть дело в отношении сепаратистских политиков.
“80% каталонцев хотят решить этот политический конфликт с использованием права на самоопределение, — заверил Торра. — Мы призываем международное сообщество выступить посредником, чтобы этот диалог происходил в рамках уважения граждан”. “Мы просим, чтобы был положен конец репрессии”, — добавил глава региона.
Перед Верховным судом Испании предстали во вторник 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет задержанных в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.
Напоминаем, в Мадриде судят каталонских политиков.