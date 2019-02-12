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У Мадриді судять каталонських політиків

У Мадриді судять каталонських політиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Верховному суді Іспанії відкрився процес над каталонськими сепаратистами. 12 політиків і активістів звинувачуються в організації повстання і в розтраті держкоштів. Всі вони агітували за незалежність регіону від Мадрида. Уже відомо, що прокуратура Іспанії просить для них до 25 років в'язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Перед судом постали екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, колишні члени кабінету міністрів і депутати парламенту Каталонії. В якості свідків для дачі показань будуть викликані екс-прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой і колишня віце-прем'єр Сорайя Саєнс де Сантамарія.

Відносно колишнього лідера автономії Карлеса Пучдемонa справа розглядатися не буде, оскільки в даний момент він ховається від правосуддя в Бельгії. Він уже встиг заявити, що процес - "це не акт правосуддя, а помста Мадрида".

Нагадаємо, каталонський лідер Кім Торра відновить кампанію по відділенню регіону від Іспанії, відмовившись від пропозиції центрального уряду в Мадриді провести референдум по більшій автономії.

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