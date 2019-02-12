В Мадриде судят каталонских политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Верховном суде Испании открылся процесс над каталонскими сепаратистами. 12-ть политиков и активистов обвиняются в организации восстания и в растрате госсредств . Все они агитировали за независимость региона от Мадрида. Уже известно, что прокуратура Испании просит для них до 25 лет тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Перед судом предстали экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие члены кабинета министров и депутаты парламента Каталонии. В качестве свидетелей для дачи показаний будут вызваны экс-премьер-министр Испании Мариано Рахой и бывшая вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамария.
В отношении бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемонa дело рассматриваться не будет, поскольку в настоящий момент он скрывается от правосудия в Бельгии. Он уже успел заявить, что процесс - "это не акт правосудия, а месть Мадрида".
Напомним, каталонский лидер Ким Торра восстановит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум по большей автономии.