В Мадриде судят каталонских политиков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71319 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 96662 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133830 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132705 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130988 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125636 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162669 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Мадриде судят каталонских политиков

В Мадриде судят каталонских политиков

Киев  •  УНН

 • 8588 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Верховном суде Испании открылся процесс над каталонскими сепаратистами. 12-ть политиков и активистов обвиняются в организации восстания и в растрате госсредств . Все они агитировали за независимость региона от Мадрида. Уже известно, что прокуратура Испании просит для них до 25 лет тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Перед судом предстали экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие члены кабинета министров и депутаты парламента Каталонии. В качестве свидетелей для дачи показаний будут вызваны экс-премьер-министр Испании Мариано Рахой и бывшая вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамария.

В отношении бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемонa дело рассматриваться не будет, поскольку в настоящий момент он скрывается от правосудия в Бельгии. Он уже успел заявить, что процесс - "это не акт правосудия, а месть Мадрида".

Напомним, каталонский лидер Ким Торра восстановит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум по большей автономии.

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