Іспанські праві можут завоювати парламентську більшість - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Коалція іспанських правих - Народна партія, Громадянська партія Ciudadanos та близька до фашизму ультраправа партія Vox мають шанси сформувати коаліцію після чергових парламентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В опитуванні, що проводилось 18-22 лютого, лідирує соціалістична партія PSOE, що отримала майже 29% виборчих вподобань. Це може дати їй 122 місця в парламенті.
Проте сукупно праві партії перемагають. Так, Народна партія має 23% підтримки (97 місць), Ciudadanos - майже 16% (53 місця), а ультраправа Vox - близько 11% (23 місця).
Опитування Sigma Dos продемонструвало не лише ймовірний виграш правих партій з невеликим відривом, але й фрагментацію іспанської політичної систему, якою досить довго керували соціалісти та Народна партія.
Як повідомляв УНН, позачергові вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня. З 15 лютого парламент розпущений, і в країні починається передвиборна кампанія.
Нагадуємо, однієї з причин кризи, що виникла в Іспанії - є суд над каталонськими політиками, які організували референдум за незалежність Каталонії у 2017 році.