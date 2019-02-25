Іспанські праві можут завоювати парламентську більшість - опитування

В опитуванні, що проводилось 18-22 лютого, лідирує соціалістична партія PSOE, що отримала майже 29% виборчих вподобань. Це може дати їй 122 місця в парламенті.

Проте сукупно праві партії перемагають. Так, Народна партія має 23% підтримки (97 місць), Ciudadanos - майже 16% (53 місця), а ультраправа Vox - близько 11% (23 місця).

Опитування Sigma Dos продемонструвало не лише ймовірний виграш правих партій з невеликим відривом, але й фрагментацію іспанської політичної систему, якою досить довго керували соціалісти та Народна партія.

Як повідомляв УНН, позачергові вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня. З 15 лютого парламент розпущений, і в країні починається передвиборна кампанія.

Нагадуємо, однієї з причин кризи, що виникла в Іспанії - є суд над каталонськими політиками, які організували референдум за незалежність Каталонії у 2017 році.