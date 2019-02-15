Загальні вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня

Оголошуючи нові позачергові вибори, іспанський прем'єр Педро Санчес заявив, що "між політичною апатією, необхідністю зводити кінці з кінцями в державі, живучи без затвердженого бюджету, і демократією, коли звертаються до народу за новим мандатом, я вибрав друге. Іспанія хоче рухатися вперед, розвиваючись і як країна, і як суспільство, оберігаючи досягнутий усіма нами прогрес, цінуючи терпимість, живучи в повазі і закликаючи на допомогу в рішеннях здоровий глузд ".

З сьогоднішнього дня парламент розпущений, і в країні починається передвиборна кампанія.



Як повідомляв УНН, голова уряду Іспанії Педро Санчес зробить в п'ятницю заяву, в ході якої, як очікується, оголосить дату позачергових загальних виборів.