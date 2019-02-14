Премьер Испании сегодня может объявить о досрочных выборах

По его информации, утром премьер проведет экстренное заседание Совета министров, после которого, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву), сделает заявление. Вслед за этим Санчес вновь соберет кабмин, но уже для обсуждения рутинных вопросов.

В среду Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не поддержал предложенный правительством проект госбюджета на 2019 год. Это послужило поводом для обсуждения вопроса о досрочных выборах в стране, которые по плану должны состояться в 2020 году. Одной из наиболее вероятных дат волеизъявления местные СМИ называют 28 апреля.

Напоминаем, одной из причин кризиса, возникшего в Испании — стал суд над каталонским политиками, которые организовали референдум в 2017 году, начав процесс, премьер и правительство потеряли лояльность и поддержку со стороны каталонских парламентариев.