Премьер Испании сегодня может объявить о досрочных выборах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48634 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 64473 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126241 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127431 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128137 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124325 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158216 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141380 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Председатель правительства Испании Педро Санчес сделает в пятницу заявление, в ходе которого, как ожидается, объявит дату внеочередных всеобщих выборов. Об этом сообщило в четверг агентство EFE, передает УНН.

По его информации, утром премьер проведет экстренное заседание Совета министров, после которого, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву), сделает заявление. Вслед за этим Санчес вновь соберет кабмин, но уже для обсуждения рутинных вопросов.

В среду Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не поддержал предложенный правительством проект госбюджета на 2019 год. Это послужило поводом для обсуждения вопроса о досрочных выборах в стране, которые по плану должны состояться в 2020 году. Одной из наиболее вероятных дат волеизъявления местные СМИ называют 28 апреля.

Напоминаем, одной из причин кризиса, возникшего в Испании — стал суд над каталонским политиками, которые организовали референдум в 2017 году, начав процесс, премьер и правительство потеряли лояльность и поддержку со стороны каталонских парламентариев.

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