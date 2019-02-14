Прем'єр Іспанії сьогодні може оголосити про дострокові вибори

За його інформацією, вранці прем’єр проведе екстрене засідання Ради міністрів, після якого, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом), зробить заяву. Слідом за цим Санчес знову збере Кабмін, але вже для обговорення рутинних питань.

У середу Конгрес депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії не підтримав запропонований урядом проект держбюджету на 2019 рік. Це послужило приводом для обговорення питання про дострокові вибори в країні, які за планом повинні відбутися в 2020 році. Однією з найбільш ймовірних дат волевиявлення місцеві ЗМІ називають 28 квітня.

Нагадуємо, однієї з причин кризи, що виникла в Іспанії — є суд над каталонськими політиками, які організували референдум у 2017 році, розпочавши процес, прем’єр та уряд втратили лояльність та підтримку зі сторони каталонських парламентарів.