Всеобщие выборы в Испании пройдут 28 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Всеобщие выборы в Испании пройдут 28 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Объявляя новые внеочередные выборы, испанский премьер Педро Санчес заявил, что "между политической апатией, необходимостью сводить концы с концами в государстве, живя без утвержденного бюджета, и демократией, когда обращаются к народу за новым мандатом, я выбрал второе. Испания хочет двигаться вперед, развиваясь и как страна, и как общество, оберегая достигнутый всеми нами прогресс, ценя терпимость, живя в уважении и призывая на помощь в решениях здравый смысл".
С сегодняшнего дня парламент распущен, и в стране начинается предвыборная кампания.
Как сообщал УНН, председатель правительства Испании Педро Санчес сделает в пятницу заявление, в ходе которого, как ожидается, объявит дату внеочередных всеобщих выборов.