Всеобщие выборы в Испании пройдут 28 апреля

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83399 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130778 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130532 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129911 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125098 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160999 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117838 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141436 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Всеобщие выборы в Испании пройдут 28 апреля

Всеобщие выборы в Испании пройдут 28 апреля

Киев  •  УНН

 • 7303 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Всеобщие выборы в Испании пройдут 28 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews. 

Объявляя новые внеочередные выборы, испанский премьер Педро Санчес заявил, что "между политической апатией, необходимостью сводить концы с концами в государстве, живя без утвержденного бюджета, и демократией, когда обращаются к народу за новым мандатом, я выбрал второе. Испания хочет двигаться вперед, развиваясь и как страна, и как общество, оберегая достигнутый всеми нами прогресс, ценя терпимость, живя в уважении и призывая на помощь в решениях здравый смысл".

С сегодняшнего дня парламент распущен, и в стране начинается предвыборная кампания. 

Как сообщал УНН, председатель правительства Испании Педро Санчес сделает в пятницу заявление, в ходе которого, как ожидается, объявит дату внеочередных всеобщих выборов.

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