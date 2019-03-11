Испанские социалисты могут выиграть выборы и оказаться в меньшинстве

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110230 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114475 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117134 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117700 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147300 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145052 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130418 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130425 просмотра

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Испанские социалисты могут выиграть выборы и оказаться в меньшинстве

Испанские социалисты могут выиграть выборы и оказаться в меньшинстве

Киев  •  УНН

 • 8958 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Испанская правящая Социалистическая партия лидирует в избирательных рейтингах страны, по данным которых она может завоевать 134 места в парламенте. Однако даже несмотря на успех партия может оказаться в меньшинстве, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Испанские социалисты, выигрывая в Генеральных Кортесах 134 места из 350, рискуют стать лидерами в меньшинстве, как показывают социологичне опрос GAD3.

По данным рейтингов неутешительный прогноз имеет и коалиция правых - она также не собирает большинства мест в парламенте. Народная партия, Ciudadanos и Vox вместе могут рассчитывать на 159 мест.

Как сообщал УНН, согласно предварительным рейтингам партий социалисты имели более низкий результат, а правые могли надеяться на завоевание большинства.

Напомним, внеочередные выборы в Испании состоятся 28 апреля. С 15 февраля парламент распущен, и в стране начинается предвыборная кампания.

Одной из причин кризиса, возникшего в Испании, является суд над каталонским политиками, которые организовали референдум за независимость Каталонии в 2017 году.

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