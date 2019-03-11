Испанские социалисты могут выиграть выборы и оказаться в меньшинстве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Испанская правящая Социалистическая партия лидирует в избирательных рейтингах страны, по данным которых она может завоевать 134 места в парламенте. Однако даже несмотря на успех партия может оказаться в меньшинстве, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Испанские социалисты, выигрывая в Генеральных Кортесах 134 места из 350, рискуют стать лидерами в меньшинстве, как показывают социологичне опрос GAD3.
По данным рейтингов неутешительный прогноз имеет и коалиция правых - она также не собирает большинства мест в парламенте. Народная партия, Ciudadanos и Vox вместе могут рассчитывать на 159 мест.
Как сообщал УНН, согласно предварительным рейтингам партий социалисты имели более низкий результат, а правые могли надеяться на завоевание большинства.
Напомним, внеочередные выборы в Испании состоятся 28 апреля. С 15 февраля парламент распущен, и в стране начинается предвыборная кампания.
Одной из причин кризиса, возникшего в Испании, является суд над каталонским политиками, которые организовали референдум за независимость Каталонии в 2017 году.