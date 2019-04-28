В Испании 28 апреля состоятся досрочные выборы в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Досрочные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) пройдут в воскресенье в Испании. По итогам будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Около 23 тысяч избирательных участков откроются в 09:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени) и будут работать до 20:00 (21:00 по киевскому времени). Всего правом голоса обладают более 36,8 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.
Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году.
Для участия в предстоящих выборах зарегистрированы более 10 партий и коалиции. Наибольшие шансы пройти в парламент — у левоцентристской Испанской социалистической рабочей партии, которую возглавляет премьер-министр Педро Санчес, правоцентристской Народной партии Пабло Касадо, правоцентристской партии "Граждане" Альберта Риверы, левой коалиции "Объединившись, мы сможем" Пабло Иглесиаса и ультраправой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаля.
В ходе избирательной кампании особое внимание было приковано к каталонскому вопросу, а также к проблемам миграции, безработицы и защиты прав женщин.
Несмотря на возможную победу социалистов, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.
Напомним, испанский правящая Социалистическая партия лидирует в избирательных рейтингах страны, по данным которых она может завоевать 134 места в парламенте. Однако даже несмотря на успех партия может оказаться в меньшинстве.