Ультраправые впервые после режима Франко прошли в парламент Испании

Партия была основана в 2013 году бывшими членами Народной партии. Впервые она успешно выступила на региональных выборах в Андалусии в декабре 2018 года, получив 12 из 109 мест в парламенте автономной области.

Перед парламентскими выборами партия опубликовала свою программу "100 мер для Испании", согласно которой ультраправые выступают против системы децентрализации, поддерживают единое правительство и парламент для всей страны и решительно противостоят баскскому и каталонскому сепаратизму.

"Голос" выступает за ограничение миграции и депортацию всех незаконных мигрантов.

Как утверждается в партийной программе, введение квот на миграцию необходимо для "здоровья" национальной экономики и интеграции мигрантов в испанское общество.

Также ультраправые хотят "вернуть контроль над границами", построить "непреодолимую" стену на границе Испании в городах Сеута и Мелилья и вернуть Испании Гибралтар.

Партия намеревается восстановить влияние в Европе и мире, которое "заслуживают люди, экономика и история Испании".

Напомним, 28 апреля за социалистов во главе с и.о. премьера Педро Санчесом проголосовали 29% пришедших на участки испанцев, что позволит ИСРП получить 123 из 350 мест в нижней палате парламента — конгрессе депутатов, согласно данным El Pais.

Социалисты улучшили свои показатели: после выборов 2016 года у них было 84 мандата.

На втором месте консервативная Народная партия, которая была правящей до июня 2018 года. Она получила 17% голосов, что гарантирует ей 66 мест.

На третьем — центристская партия "Граждане" (16%, 57 мест), на четвертом — левая коалиция Podemos (14%, 42 места).

При этом впервые со времен Франко в парламент прошла ультраправая партия — "Голос" (Vox), получившая 10% голосов, что обещает ей 24 места.

Остальные места займут националистические партии, представляющие различные автономные области. В частности, 15 мест в нижней палате получит партия "Левые республиканцы Каталонии". Ее лидером является бывший зампредседателя правительства автономии Ориол Жункерас, который находится в тюрьме с ноября 2017 года из-за обвинений в организации мятежа после референдума о независимости Каталонии. Партия "Вместе за Каталонию" бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, находящегося в изгнании, смогла получить семь мандатов.

Выборы прошли при высокой явке, на участки пришли 75% избирателей, что больше, чем на любых выборах в последние 12 месяцев.

В Испании правительство формирует набравшая большинство в конгрессе депутатов партия. Чтобы премьер был утвержден в первом туре, за него должны проголосовать 176 депутатов, во втором — относительное большинство.

Рост популярности ультраправых партий — общий тренд для стран Евросоюза. Только за последний год ультраправым силам удалось войти в парламенты Швеции, Финляндии и Эстонии.

Успешно они выступили и на прошлых выборах в Германии, Франции, Италии и Австрии: "Альтернатива для Германии" смогла набрать 12,6% голосов, "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 13%, итальянская "Лига" Маттео Сальвини — 17,4%.

Ультраправая Австрийская партия свободы смогла получить 26% голосов и войти в правящую коалицию с Австрийской народной партией во главе с Себастьяном Курцем.

За последние несколько лет ультраправые партии успешно выступили в 17 странах Европейского союза.