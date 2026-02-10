Уламки російських БПЛА з Starlink: “Флеш” розкрив деталі

Останніми днями українські військові знаходять Starlink в уламках ударних БПЛА противника БМ-35. Ці дрони керуються по радіоканалу, а Starlink у них використовується не для управління, а фактично як заглушка для отвору в корпусі. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН.

Нагадаємо

росіяни почали термінове постачання на фронт для російських окупантів терміналів супутникового Інтернету, щоб замінити Starlink.