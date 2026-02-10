$43.030.02
17:38 • 3930 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 10219 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 10806 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 11170 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 15273 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 20151 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 14803 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 22271 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17203 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 27116 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Уламки російських БПЛА з Starlink: “Флеш” розкрив деталі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Українські військові знаходять Starlink в уламках ударних БПЛА БМ-35, де він використовується як заглушка. Росіяни терміново постачають супутниковий Інтернет для заміни Starlink.

Останніми днями українські військові знаходять Starlink в уламках ударних БПЛА противника БМ-35. Ці дрони керуються по радіоканалу, а Starlink у них використовується не для управління, а фактично як заглушка для отвору в корпусі. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН

Без паніки. Останніми днями військові знаходять Starlink в уламках ударних БПЛА противника БМ-35. Наш ворог давно вирізав отвори і намертво вклеїв Starlink в цілу партію своїх БПЛА. Ці БПЛА керуються по радіо, а Starlink там зараз просто закриває дірку в корпусі 

- написав Бескрестнов.

Нагадаємо 

росіяни почали термінове постачання на фронт для російських окупантів терміналів супутникового Інтернету, щоб замінити Starlink. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Starlink
Україна